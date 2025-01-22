Известный адвокат из Днепра корректировал ракетные удары РФ по городу – СБУ

Он передал ФСБ подробную информацию о расположении цехов и складов БПЛА.

Служба безопасности Украины задержала одного из самых законсервированных агентов ФСБ в Днепропетровской области. Им оказался известный адвокат из Днепра, передающий России точные координаты для ракетных ударов по стратегическим объектам города.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Фигуранта задержали на пункте пропуска "Краковец" при попытке уехать за границу. Следствие установило, что он скорректировал обстрел предприятия, занимавшегося модернизацией и восстановлением ударных и разведывательных дронов. С этой целью он передал ФСБ подробную информацию о расположении цехов и складов БПЛА.

В результате этого удара погибли шесть человек, 30 получили тяжелые ранения, а также были повреждены объекты гражданской инфраструктуры. После атаки адвокат передал российским кураторам отчет о последствиях и координатах еще одного стратегического объекта в Днепре.

Переписка корректировщика с куратором из ФСБ.

По данным следствия, связь с ФСБ он поддерживал через посредника – первого заместителя председателя Красногвардейской районной администрации Крыма, который сотрудничает с российскими спецслужбами.

Во время обысков в доме и офисе задержанного изъяты телефоны и SIM-карты с доказательствами его деятельности в пользу РФ.

Задержанному доложено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);

ч. 2 ст. 436-2 (оправдание злости РФ, глорификация её участников).

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Адвокату грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Операцию провели сотрудники СБУ в Полтавской и Днепропетровской областях при процессуальном руководстве Полтавской областной прокуратуры.

Напомним, ранее СБУ задержала главного психиатра ВСУ, который за время войны приобрел безумное состояние. Фигурант не отражал соответствующее имущество в своей декларации и оформил его на свою жену, дочь, сыновей и других посторонних лиц.