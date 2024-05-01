Известный актер-военный рассказал о службе в ВСУ: "Не думал, что такое может быть у войску"

Звезда сериала "Обіцянка Богу", украинский актер Юрий Фелипенко, который недавно присоединился к рядам ВСУ, рассказал о своей службе.

Сейчас артист, который находится в составе батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр, проходит военные учения и получает базовые армейские азы. Артист признался, что чувствует себя действительно нужным, находясь на службе. Хотя Фелипенко и не разбирается в военном деле, но охотно обретает новые знания.

Юрий Фелипенко / Фото: instagram.com/y.felipenko

"Находясь здесь, я уже чувствую, что я необходим. Я немного знаю в армейской теме, но охотно учусь. Я действительно получаю удовольствие. И огромная мотивация для меня лично — это забота батальона о нас. Я не думал, что может быть такое у войску. Сейчас я еще более уверен в своем выборе, чем был до этого", — рассказал актер в интервью для сайта "1+1".

Юрий Фелипенко признался, что уже привык к переменам в своей жизни. Правда, по его словам, ему не понадобилось много времени для адаптации, ведь решение о вступлении в ряды ВСУ принял обдуманно. Также артист признался, что сейчас его мысли полностью заняты военными учениями, а вот на актерскую деятельность времени просто не хватает.

Юрий Фелипенко / Фото: instagram.com/y.felipenko

"Знаете, привыкнуть было нетрудно, потому что я этот выбор сделал не за один день. Что касается учебы, я максимально стараюсь отдать себя сюда. Сейчас совсем не думаю об актерском. Мне это пока что неинтересно. Я хочу максимально взять те знания, которые мне дадут здесь, а затем непосредственно в батальоне", — отметил актер.

Напомним, недавно актриса Даша Легейда высказалась о службе своего мужа Дмитрия Совы. Артистка призналась, где находится ее возлюбленный-военный и как часто они видятся.

Читайте также: