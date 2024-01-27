Известный актер-защитник назвал серьезную проблему, которая ждет Украину после войны

Украинский актер Александр Печерица, который полтора года воевал на фронте, рассказал о серьезной проблеме, которая ждет Украину после завершения войны.

В интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці" артист объяснил, что на войне военные страдают от постоянного психологического давления, а их моральное состояние ухудшается. После возвращения с фронта защитникам будет просто необходима работа с психологом и психологическая реабилитация. Сейчас этому не уделяется внимание, ведь самая главная задача – выгнать врага с территории Украины.

Александр Печерица / Фото: instagram.com/oleksandr_pecheritsya

"Мне кажется, что мы даже еще не осознаем уровень тех проблем, которые нас ждут впереди, это о психологическом состоянии ребят, которые к нам возвращаются. Я это уже вижу. Это огромная проблема, но сейчас нет времени, чтобы уделить ей внимание, потому что сейчас самое главное — сохранять жизнь гражданских и отбить наши территории", — объяснил актер.

Печерица говорит, что на собственном опыте знает, как это трудно вернуться с войны в гражданскую жизнь. В настоящее время он уже исследует вопрос касательно программы психологического восстановления военнослужащих после возвращения с фронта.

Александр Печерица / Фото: instagram.com/oleksandr_pecheritsya

"Я сейчас привлекаю специалистов, хочу сам изучить этот вопрос настолько, чтобы я мог сам проводить эти мастер-классы по программе восстановления. Я – участник боевых действий, который уже прошел этот путь. Я понимаю, что чувствует тот или иной солдат, который возвращается из боевых действий, и что ему нужно. Я ориентируюсь, потому что сам это проходил", — поделился актер.

Печерица также рассказал, что часто общается с военными. По словам артиста, такие встречи помогают защитникам расслабиться и отвлечься от реалий войны.

Александр Печерица / Фото: instagram.com/oleksandr_pecheritsya

"Я общаюсь с военными, провожу творческие встречи, читаю стихи, пою песни, мы общаемся. Такая легкая история для того, чтобы расслабиться, найти обратную связь, потому что обычно эти ребята очень замкнутые, не говорят, не отвечают", — рассказал артист.

Напомним, Александр Печерица полтора года служил в рядах ВСУ. Впоследствии актер уволился по семейным обстоятельствам.

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