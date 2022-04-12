Известный бизнесмен рассказал, как одиозный украинский адвокат незаконно скрылся от мобилизации

По словам бизнесмена, Дидковского якобы видели в Вене во время прогулки.

Одиозного украинского адвоката, руководителя юридической фирмы "Астерс" Алексея Дидковского заподозрили в незаконном пересечении границы во время действия военного положения. По всей вероятности, он мог это сделать, чтобы не попасть под мобилизацию.

Об этом рассказал известный бизнесмен Сияр Куршутов на своей странице в Facebook.

По словам бизнесмена, Дидковского якобы видели в Вене во время прогулки.

"Мои источники в пограничной службе, подсказали, что согласно данным пограничной базы — данный дезертир находится в Украине. Проверил, из-за своих венгерских контактов — 28 февраля в 20:35 пересек границу через пункт пропуска Лужанка и въехал в Евросоюз, через 7 минут, в 20:42 номер телефона Дидковского включился в роуминг в Венгрии (правоохранители это легко проверят, он много лет пользуется этим номером)", — пишет Куршутов.

В связи с этим бизнесмен обратился в Facebook в Госбюро расследований с просьбой применить к якобы сбежавшему адвоката необходимые меры, а Госпогранслужбу объяснить, как он смог пересечь границу.

Куршутов также рассказал, что столкнулся с работой этой юридической фирмы несколько лет назад. По словам его источников, юристы этой компании "придумывали басни и оказывали давление на суд из-за заместителя главы Администрации президента времен Порошенко Алексея Филатова".

"При любой власти эта компания оказывалась "правильной" и ежегодно получая миллиарды от Приватбанка и других государственных структур, отдельные ее руководители бегают по высоким кабинетам, дискредитируя конкурентов и лепя всем клеймо коррупционеров и врагов народа", — рассказал бизнесмен.

Напомним, ранее украинский бизнесмен Сияр Куршутов опубликовал в своих соцсетях пост, в котором гарантировал 100 тысяч долларов человеку, которому удастся найти сепаратистку Наталью Поклонскую и доставить ее в отделение СБУ.

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