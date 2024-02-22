Известный блогер впервые рассказал о брате-военном, который в бою с оккупантами потерял конечности

Известный украинский блогер Олег Машуковский впервые рассказал о своем брате, который защищал страну от российских захватчиков.

В своем Instagram знаменитость поделился, что долго не общался с родным человеком, однако во время полномасштабной войны возобновил связь. Недавно Машуковский был в Харькове, где наконец-то после многих лет встретился с братом.

"Когда я был в Харькове, я виделся с одним человеком, которым очень горжусь. Человек – герой! Я виделся со своим братом. Мой брат – военный. Мы с ним в последний раз виделись еще в детстве, но с начала полномасштабной войны поддерживали связь ", – поделился блогер.

Пост Олега Машуковского / Фото: instagram.com/mashukovsky

Машуковский рассказал, что его родной человек защищал страну от российских оккупантов. К сожалению, на войне брат блогера потерял конечности. Машуковский обратился к своему брату, и отметил, что он очень им гордится и поблагодарил за защиту.

"Он защищал нашу страну от врага. Героически защищал, но, к сожалению, полгода назад он потерял конечности... Я знаю, что ты это читаешь. Хочу, чтобы ты знал, что ты невероятный человек, герой, наш защитник. Я тобой горжусь и тысячи людей благодарны тебе и твоим побратимам", — обратился к брату блогер.

Пост Олега Машуковского / Фото: instagram.com/mashukovsky

Напомним, недавно ведущий Орест Дрималовский показал, как проходят его военные учения. Шоумен в начале февраля вступил в ряды ВСУ.

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