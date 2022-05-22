Известный британский певец мощно поддержал Украину и послал Путина со сцены – видео

Известный британский рок-певец Yungblud мощно поддержал Украину.

На днях артист, настоящее имя которого Доминик Харрисон, отыграл концерт в Вене.

На сцене с украинским флагом на плечах исполнитель выступил с речью. Звезда жестко осудил войну Путина против нашего государства.

"Я ужасно злой. Я ужасно злой за прекрасных людей из Украины. Наше поколение не может поддерживать это дерьмо. Нам нужно заменить этих старых проклятых уродов. Нам нужно сбросить этих старых подонков. Нах*й Путина. Мы можем изменить ситуацию. У тебя есть голос, используй его! Слава Украине", – заявил Yungblud.

Менее чем за сутки видео собрало 145 тысяч просмотров и почти 6 тысяч сообщений. Так, в комментариях пользователи поблагодарили музыканта за поддержку.

Напомним, Светлана Тарабарова показала, что российские оккупанты сделали с детской площадкой на территории ее ЖК. Артистка вернулась домой.

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