Известный философ Фукуяма спрогнозировал коллапс в России и подсказал Путину выход

Известный философ, политический экономист и публицист японского происхождения, профессор Стэнфордского университета Фрэнсис Фукуяма спрогнозировал коллапс в России.
Ученый считает, что в ближайшие дни Россию ожидает большой коллапс. Но указал Путину на выход из ситуации: для этого нужно покинуть территорию Украины.
Об этом Фукуяма написал в Twitter.
"Куда больший российский коллапс состоится в ближайшие дни", – написал он.
А очень большой российский collapse будет unfold in coming days.– Francis Fukuyama (@FukuyamaFrancis) October 3, 2022
Фукуяма также предложил Путину, как можно закончить войну, для этого он перепостил карту админграницы Украины и РФ в Крыму и отметил, что это единственный выход для РФ, который недолго будет оставаться открытым.
Этот off-ramp должен быть открыт для долгого времени. https://t.co/phx6ay4l9I– Francis Fukuyama (@FukuyamaFrancis) October 3, 2022
Напомним, политолог назвал три страны, которые могут быть против вступления Украины в НАТО.
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