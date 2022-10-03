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Известный философ Фукуяма спрогнозировал коллапс в России и подсказал Путину выход

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Известный философ Фукуяма спрогнозировал коллапс в России и подсказал Путину выход

Фото: Associated Press

Известный философ, политический экономист и публицист японского происхождения, профессор Стэнфордского университета Фрэнсис Фукуяма спрогнозировал коллапс в России.

Ученый считает, что в ближайшие дни Россию ожидает большой коллапс. Но указал Путину на выход из ситуации: для этого нужно покинуть территорию Украины.

Об этом Фукуяма написал в Twitter.

"Куда больший российский коллапс состоится в ближайшие дни", – написал он.

Фукуяма также предложил Путину, как можно закончить войну, для этого он перепостил карту админграницы Украины и РФ в Крыму и отметил, что это единственный выход для РФ, который недолго будет оставаться открытым.

Напомним, политолог назвал три страны, которые могут быть против вступления Украины в НАТО.

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