Известный певец-военный прошелся по звездам, которые избегают мобилизации: "Огромная несправедливость"

Экс-фронтмен группы "Тартак" Александр Положинский, который с начала полномасштабной войны служит в рядах ВСУ, прошелся звездам, которые избегают мобилизации.

В частности, многие знаменитости утверждают, что не идут служить, ведь должны работать в тылу. Поэтому издание "Апостроф" поинтересовалось у музыканта, что он считает по этому поводу. Александр Положинский придерживается другого мнения. Музыкант убежден, что во время войны служить должны все. По его мнению, именно так будет справедливо. Кроме того, таким образом, граждане показывают свою преданность стране. Артист добавил, что, конечно, не каждый решится участвовать в боевых действиях. Впрочем, в армии есть немало небоевых должностей, где также необходимы люди.

Александр Положинский / Фото: instagram.com/oleksandrpolozhynskyi

"В рядах ВСУ есть огромное количество должностей небоевых. Участие в боевых действиях выберет не каждый военнослужащий. По моему мнению, все граждане Украины в условиях такой большой войны должны пройти службу. Это бы показало, что страна не безразлична всем гражданам, и восстановило бы справедливость в обществе. Одни люди добровольно или под давлением обстоятельств встали в ряды ВСУ и сейчас являются заложниками обстоятельств, потому что не озвучивают четкие сроки службы с одной стороны, а с другой — люди из гражданской жизни не желают защищать Родину в ВСУ. Это огромная несправедливость", – прокомментировал музыкант.

Исполнитель также добавил, что это касается не только звезд, но и государственных чиновников. Александр Положинский понимает, что есть действительно ответственные должности, однако он убежден, что можно найти замену. Также артист считает, что в будущем, чтобы получить работу в государственном и политическом секторах, необходимо сначала пройти службу в рядах ВСУ.

Александр Положинский / Фото: instagram.com/oleksandrpolozhynskyi

"Несправедливо и то, что большое количество людей на высоких государственных должностях не проходят военной службы в годы великой войны. Понимаю, что у многих людей эти должности очень ответственны, но я не уверен, что эти люди незаменимы на своих должностях. И для справедливости в будущем, я считаю, что служба в ВСУ должна быть основанием для того, чтобы человек мог заходить на государственные или политические должности", — добавил артист.

Напомним, ранее Александр Положинский рассказал, где сейчас служит. Также артист высказался о своей военной зарплате.

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