Известный политолог Фукуяма назвал, какие страны станут жертвами России после Украины

Политолог объяснил, какими будут последствия войны России против Украины.
Известный политолог, старший научный сотрудник Стэнфордского университета Фрэнсис Фукуяма рассказал, что если Россия оставит себе захваченные территории Украины, то следующими жертвами страны-оккупанта могут стать Грузия, Казахстан и Молдова.
Об этом он сказал во время заседания на "Ялтинской европейской стратегии" (YES), сообщает пресс-служба форума.
Фукуяма отметил, что война России против Украины будет иметь влияние и на другие государства.
"В зависимости от исхода этой войны – многое может измениться в других странах. Грузия, Молдова и Казахстан – каждая из этих стран испытывает немедленное влияние в случае, если Россия победит, удержится, сможет оставить за собой захваченные украинские территории. У России есть посягательство на суверенные территории этих страны. Надеюсь, что у них будет возможность развиваться как независимые демократии", — сказал политолог.
Последствия российской агрессии также повлияют на Юго-Восточную Азию, где Китай может отважиться на агрессию против Тайваня. Кроме того, последствия войны ощутятся и в США.
Напомним, победа Украины в войне будет отличаться от тотального разгрома, как это было с нацистской Германией после Второй мировой, считает американский политический философ Фрэнсис Фукуяма.
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