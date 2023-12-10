Известный режиссер российских фильмов уехал из РФ и воюет на стороне Украины

Руководитель театра на Подоле, украинский актер Богдан Бенюк рассказал, как известный украинский и российский режиссер Андрей Кавун пошел воевать на стороне Украины.

Бенюк, ранее вступившийся за Ирину Фарион в скандале с языковым вопросом, поделился, что Кавун был очень популярен в России. Он известен по режиссерской работе над ироническим боевиком "Охота на пиранью" и исторической драме "Кандагар".

Впрочем, с началом полномасштабного вторжения режиссер вернулся в Украину и пошел на войну защищать свою страну от российских окупантов:

"Когда я узнал, что Андрей Кавун, режиссер, у которого я снимался, что он сейчас воюет в украинской армии, сняв восемь фильмов в России. Самодостаточный режиссер, он бросил это все, переехал сюда и пошел воевать. Так у меня слов не было, я когда по телефону с ним говорил и поехал потом к нему в воинскую часть, там встречу сделал и открыл его для своих, потому что в батальоне никто не знал, чем он занимался, и когда я им показал отрывок фильма "Кандагар" и потом говорю: "Вот он, тот режиссер, который это делал". Полковник к нему подошел и спросил: "Почему ты об этом не рассказывал?" А он говорит: "А как я вам должен говорить, что я режиссер, при чем я пришел здесь служить, я буду эти козыри свои открывать". Так он потом перезвонил мне и говорит: "Господин Богдан, вы сделали меня героем нашего батальона", – рассказал Бенюк в проекте "Різні люди".

Богдан Бенюк, Андрей Кавун

Бенюк поделился, что после того, как он рассказал побратимам Андрея Кавуна, кем он был в мирной жизни, режиссеру разрешили писать сценарии и снимать все, что происходит на фронте, чтобы он потом мог показать это в своих картинах.

Также Бенюк рассказал, что сейчас на передовой воюет известный украинский актер, звезда сериала "Останній москаль" Владимир Николаенко:

"Вот буквально Владимир Николаенко из одной гримерки воевать ушел, в 54 года его призвали", – сказал Бенюк.

Богдан Бенюк, Владимир Николаенко

Напомним, ранее певица Настя Приходько резко осудила позицию актера Богдана Бенюка, поддержавшего Ирину Фарион в скандале с языковым вопросом.

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