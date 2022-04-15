Известный российский актер Феклистов обратился к украинцам: "Мы чувствуем невероятный стыд"

Артист отметил, что россиянам пытаются "закрыть уши и глаза".

Знаменитый российский актер Александр Феклистов записал обращение к украинцам.

В своем обращении артист выразил слова солидарности с украинцами и подчеркнул, что россияне испытывают огромный стыд из-за происходящего:

"Дорогие мои украинские коллеги. С кем я работал, кто меня помнит. Хочу вам высказать слова солидарности. Мы здесь в России испытываем, конечно, невероятный стыд в связи с произошедшим. Но это все мелочи по сравнению с тем, что терпит сейчас Украина", — сказал Феклистов.

Горжусь своим другом Опубликовано Сергеем Халкиды Четверг, 14 апреля 2022 г.

Актер отметил, что россиянам пытаются "закрыть уши и глаза", но они видят и слышат о нашем горе:

"Знаете, когда-то в моем детстве в садике была воспитательница, которая, если ты не засыпал в тихий час, очень сильно давила тебе на глаза, чтобы ты заснул. Ну вот с 24 февраля нам пытаются закрыть не только глаза, но и уши, но, тем не менее, мы видим и слышим о вашем горе и выражаем свою солидарность... Знаете, мой дядя Валентин Алексеевич во время Великой Отечественной погиб под Киевом, пропал без вести, вернее так. Так я не понимаю, зачем мы это повторяем. Это ужасно больно и горько. Мы с вами", — сказал в своем обращении Феклистов.

Александр Феклистов в сериале "Сваты"

Александр Феклистов

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