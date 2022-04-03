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Известный российский актер показал, как оккупанты разбили его дом под Киевом

Известный российский актер показал, как оккупанты разбили его дом под Киевом

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Известный российский актер показал, как оккупанты разбили его дом под Киевом

facebook.com/pabaduba

Сергей Писаренко сообщил, что успел вывезти из поселка жену и дочь.

Известный российский актер и комик Сергей Писаренко сообщил, что его дом под Киевом разбили оккупанты.

Звезда "Дизель Шоу" сообщил об этом на своей странице в Facebook и показал фото дома после прихода "русского мира".

© facebook.com/pabaduba
facebook.com/pabaduba

Знаменитость отметил, что он, его жена и дочь не пострадали — юморист вывез родных в Таллин.

Напомним, в мае в 2020 году Писаренко вызвал возмущение своим заявлением о дружбе россиян и украинцев. Тогда он даже предположил, что народы намеренно кто-то ссорит, ведь по его убеждению они продолжают общаться по-дружески.

Заметим, артист родился в браке украинки и россиянина, но уже долгое время жил под Киевом. Однако его дети и родители продолжают жить в России.

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