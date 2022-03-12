Известный российский рэпер отрекся от РФ: "Я больше не буду давать концерты в России"

FACE попросил прощения у украинского народа за россиян.

Российский рэпер Иван Дремин, известный многим под псевдонимом FACE, разразился эмоциональными постами в своем Instagram.

Он удалил все фото, которые у него были в фотоблоге к этому моменту, и запостил только три – и все сделанные в Украине.

Дремин заявил, что после вторжения России в Украину его как "российского артиста теперь практически нет, как гражданина тоже":

"Я больше не собираюсь платить налоги в Россию, я уехал и больше не приеду в Россию, я больше не буду давать концерты в России. Почему? Потому что меня и моих близких выжили, выжили из собственного дома, с собственной земли, выжило ваше государство, которое я окончательно отказываюсь признавать моим с этой секунды и выжил наш народ, которому абсолютно пох*й на все, пока хватает денег на бутерброд с маслом. Когда-то Россия станет достойным государством, с людьми, у которых современный и умный менталитет, но сегодня это, к сожалению, не так", — сказал Иван.

Иван с братом в Харькове. 2021 год / instagram.com/facepublicenemy

Рэпер признался, что всегда с радостью приезжал в Украину, которая его приветливо принимала. И полномасштабная война, которую Россия развязала на территории Украины, его повергла в шок:

Иван в Одессе, 2019 год / instagram.com/facepublicenemy

"Я призываю наше государство и армию одуматься и прекратить разрушение городов и жизней на территории братского народа. Я прошу прощения у всего украинского народа, за те страдания, которые нанесла вам наша страна. Я извиняюсь, за наше государство, за самого себя, за наших людей, потому что кто-то должен это сделать и так уже получилось, что эта нелегкая доля всегда приходится на таких, как я, потому что у настоящего зла никогда не хватит смелости признаться даже самим себе в своих преступлениях", — отметил FACE.

Иван в Киеве, 2018 год / instagram.com/facepublicenemy

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