Известный телеведущий Джереми Кларксон передал Украине пикапы для эвакуации – фото

Известный английский телеведущий и журналист Джереми Кларксон помог Украине.

Ведущий телевизионного шоу Top Gear устроил сбор средств, на которые купил пикапы для эвакуации – Mazda BT-50, Toyota Hilux, Ford Ranger и Mitsubishi L200.

Также знаменитость загрузил внедорожники гуманитарной помощью. Об этом Кларксон сообщил на странице Instagram и показал соответствующие фото.

Для просмотра листайте вправо

В посте Джереми поблагодарил всех, кто приобщился к сбору средств.

"Благодаря щедрости пожертвовавших мы смогли купить эти пикапы, и в эти выходные команда Diddly Squat загрузила их гуманитарными грузами и отвезла в Украину, где теперь они будут использоваться для эвакуации тех, кто захвачен в ходе боевых действий. Молодцы все вы. Действительно хорошо сделано", – прокомментировал звезда.

Напомним, футболку Кузьмы Скрябина продали на благотворительном аукционе за ошеломляющую сумму. Стартовая цена лота составляла 2000 гривен, а минимальный шаг – 500 грн.

Одессу посетил Президент Европейского совета Шарль Мишель

Читайте также: