Известный украинский актер признался, как уволился с фронта и каким был самый трудный день на войне

Звезда сериала "Крепостная", украинский актер Александр Печерица рассказал, как ему удалось уволиться с фронта и каким для него был самый страшный день на войне.

Артист пошел защищать Украину от российских оккупантов еще в начале полномасштабного вторжения. Правда, именно 24 февраля 2022 актер не знал, что ему делать. В интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці" Печерица признался, что первые дни войны для него были самыми тяжелыми, ведь он растерялся. Наконец, актер принял решение записаться в ВСУ.

Александр Печерица / Фото: instagram.com/oleksandr_pecheritsya

"Самые тяжелые для меня были дни – это принятие вот этого решения (пойти служить – прим. ред.), когда я 24-25 февраля не знал, что мне делать. Здесь уже начинают заходить колонны, а ты думаешь, что мне делать: закрывать квартиру, где-то прятаться, бежать, оставаться, защищаться… Тогда я пошел к ребятам, которые охраняли эстакаду на Броварском проспекте, я у них спросил, что это за подразделение, как к вам записаться, хочу вам помогать… Они мне сказали, куда ехать. Я поехал, там было много людей. Я тогда убедился, что я правильный выбор сделал", — поделился актер.

Александр Печерица говорит, что на войне нелегко, ведь постоянно есть страх, что может прилететь вражеский снаряд, оккупанты могут взять их в окружение и начать обстрел. По словам актера, тревога на фронте никуда не исчезает, однако каждый раз нужно успокаиваться и стараться не отвлекаться на переживания и страх.

Александр Печерица / Фото: instagram.com/oleksandr_pecheritsya

"Я и не раз испытывал страх при обстрелах, когда близко ложились снаряды. Каждый раз была тревога и страх, что мы попадем в окружение. Это такой страх, который очень глубоко в тебе сидит, с которым ты пытаешься просто договориться", — признался актер.

Александр Печерица служил на фронте полтора года, однако впоследствии уволился. Артист говорит, что он это сделал по семейным обстоятельствам. Подробности актер не стал рассказывать.

Александр Печерица / Фото: instagram.com/oleksandr_pecheritsya

"Я уволился по семейным обстоятельствам, потому что у меня была такая возможность", — объяснил Печерица.

Отметим, Александр Печерица 25 февраля записался в ряды Территориальной обороны ВСУ. Актер воевал на передовой с позывным "Артист" в составе 128-го батальона. Печерица участвовал в боевых действиях на Харьковском направлении.

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