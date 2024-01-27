Известный украинский актер признался, как уволился с фронта и каким был самый трудный день на войне

Также Александр Печерица рассказал о страхе во время службы на фронте.
Звезда сериала "Крепостная", украинский актер Александр Печерица рассказал, как ему удалось уволиться с фронта и каким для него был самый страшный день на войне.
Артист пошел защищать Украину от российских оккупантов еще в начале полномасштабного вторжения. Правда, именно 24 февраля 2022 актер не знал, что ему делать. В интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці" Печерица признался, что первые дни войны для него были самыми тяжелыми, ведь он растерялся. Наконец, актер принял решение записаться в ВСУ.
"Самые тяжелые для меня были дни – это принятие вот этого решения (пойти служить – прим. ред.), когда я 24-25 февраля не знал, что мне делать. Здесь уже начинают заходить колонны, а ты думаешь, что мне делать: закрывать квартиру, где-то прятаться, бежать, оставаться, защищаться… Тогда я пошел к ребятам, которые охраняли эстакаду на Броварском проспекте, я у них спросил, что это за подразделение, как к вам записаться, хочу вам помогать… Они мне сказали, куда ехать. Я поехал, там было много людей. Я тогда убедился, что я правильный выбор сделал", — поделился актер.
Александр Печерица говорит, что на войне нелегко, ведь постоянно есть страх, что может прилететь вражеский снаряд, оккупанты могут взять их в окружение и начать обстрел. По словам актера, тревога на фронте никуда не исчезает, однако каждый раз нужно успокаиваться и стараться не отвлекаться на переживания и страх.
"Я и не раз испытывал страх при обстрелах, когда близко ложились снаряды. Каждый раз была тревога и страх, что мы попадем в окружение. Это такой страх, который очень глубоко в тебе сидит, с которым ты пытаешься просто договориться", — признался актер.
Александр Печерица служил на фронте полтора года, однако впоследствии уволился. Артист говорит, что он это сделал по семейным обстоятельствам. Подробности актер не стал рассказывать.
"Я уволился по семейным обстоятельствам, потому что у меня была такая возможность", — объяснил Печерица.
Отметим, Александр Печерица 25 февраля записался в ряды Территориальной обороны ВСУ. Актер воевал на передовой с позывным "Артист" в составе 128-го батальона. Печерица участвовал в боевых действиях на Харьковском направлении.
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