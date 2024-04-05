Известный украинский актер шокировал, как месяц с маленькими детьми провел в оккупации: "Жили под землей"

Геннадий Попенко поделился, как это повлияло на состояние его дочерей.
Известный телеведущий и актер Геннадий Попенко рассказал, как в начале полномасштабной войны оказался в оккупации.
В интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці" шоумен поделился, что в первый день российского вторжения уехал с женой и детьми в Иванков, Киевская область. Поселок сразу взяли в оккупацию российские военные. Как вспоминает Попенко, первые дни они жили в погребах. Впрочем, впоследствии пытались разобраться в военной стратегии россиян и понимали, что для них опасности нет, поэтому перебрались в дом.
"Мы жили буквально под землей первый день или два. Потом, когда стало понятно, что москали уже забрали эту территорию и она полностью их, наши вернутся или не вернутся — неизвестно, все обстрелы идут в ту сторону, стало понятно, что бояться обстрелов москальских не стоит. Где-то со второго дня начал успокаивать своих и выводить их из погребов", — вспомнил актер.
Геннадий Попенко говорит, что самое страшное было непонимание, что будет происходить дальше. В частности, от новостей они были отрезаны, ведь связи и электроэнергии не было. По словам актера, ему до сих пор тяжело вспоминать о периоде оккупации.
"Это самое тяжелое и сложное время в нашей жизни. Когда ты о нем вспоминаешь, ты не можешь об этом говорить спокойно. Ты все равно каждый раз проживаешь это. Самое сложное было, это то, что ты не знал, когда оно закончится", — поделился шоумен .
Актер также отметил, что, к счастью, им не пришлось переживать все ужасы оккупации. Тем не менее были проблемы с продуктами. Хотя их семья запаслась самым необходимым, но не было понимания, насколько этого хватит. По словам Попенко, в магазинах, которые начинали открываться, вообще ничего не было, и приходилось покупать то, что есть, даже если продукты были уже испорчены.
"Мы не познали настоящего дна оккупации, но это очень страшно. Страшно каждый день, потому что ты не знаешь, что делать и что будет дальше. Деньги еще у людей были, но товара не было ни одного. Ты прибегал в открывшийся магазин, там были пельмени, которые без электричества превратились в какую-то массу снеговика, а ты это все равно покупал, или расплывшееся мороженое, а ты брал, потому что деткам надо. Но уже начались товарообмены", — отметил актер.
Геннадий Попенко также поделился, как его дочери пережили оккупацию. Именно в тот период тяжелее всего было его старшему ребенку, которой на тот момент было 10 лет. Если младшую 2-летнюю дочь еще можно было развлечь, старшая уже все понимала. После завершения оккупации у нее изменилось эмоциональное состояние. Впрочем, на меньшей дочери тоже отразилась оккупация. В частности, девочка сейчас боится громких взрывов. Хотя она находилась в Ирландии, где социальная организация работала с детьми с оккупированных территорий.
"Дочкам сейчас 12 и 4, а тогда было 2 и 10. Мы тогда думали, что больше повлияло на старшую, потому что она понимала уже, что происходит, ее уже не обманешь. Малую можно было обмануть, а старшую — нереально. У нее было оцепенение в то время, она забивалась в уголок, ее было очень трудно вывести из этой эмоциональной стенки. К концу оккупации у нее был нервный тик, у нее была изменение состояния. У жены эмоциональное состояние изменилось, оно до сих пор не возвращается в норму. Малой очень помогло пребывание в Ирландии. Одна социальная организация забрала деток с оккупированных территорий и там их немного социализировали. Мы думали, что старшая больше пострадала, но мы смотрим по младшей, она до сих пор боится громких звуков", — отметил актер.
Напомним, Геннадий Попенко с семьей 35 дней провел в оккупации. После освобождения Иванкова актер вступил в ряды ВСУ. Недавно он предположил, когда закончится война в Украине и к чему нужно быть готовым украинцам.
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