Известный украинский актер шокировал, как месяц с маленькими детьми провел в оккупации: "Жили под землей"

Известный телеведущий и актер Геннадий Попенко рассказал, как в начале полномасштабной войны оказался в оккупации.

В интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці" шоумен поделился, что в первый день российского вторжения уехал с женой и детьми в Иванков, Киевская область. Поселок сразу взяли в оккупацию российские военные. Как вспоминает Попенко, первые дни они жили в погребах. Впрочем, впоследствии пытались разобраться в военной стратегии россиян и понимали, что для них опасности нет, поэтому перебрались в дом.

Геннадий Попенко / Фото: facebook.com/gennadii.popenko

"Мы жили буквально под землей первый день или два. Потом, когда стало понятно, что москали уже забрали эту территорию и она полностью их, наши вернутся или не вернутся — неизвестно, все обстрелы идут в ту сторону, стало понятно, что бояться обстрелов москальских не стоит. Где-то со второго дня начал успокаивать своих и выводить их из погребов", — вспомнил актер.

Геннадий Попенко говорит, что самое страшное было непонимание, что будет происходить дальше. В частности, от новостей они были отрезаны, ведь связи и электроэнергии не было. По словам актера, ему до сих пор тяжело вспоминать о периоде оккупации.

Геннадий Попенко с супругой / Фото: facebook.com/gennadii.popenko

"Это самое тяжелое и сложное время в нашей жизни. Когда ты о нем вспоминаешь, ты не можешь об этом говорить спокойно. Ты все равно каждый раз проживаешь это. Самое сложное было, это то, что ты не знал, когда оно закончится", — поделился шоумен .

Актер также отметил, что, к счастью, им не пришлось переживать все ужасы оккупации. Тем не менее были проблемы с продуктами. Хотя их семья запаслась самым необходимым, но не было понимания, насколько этого хватит. По словам Попенко, в магазинах, которые начинали открываться, вообще ничего не было, и приходилось покупать то, что есть, даже если продукты были уже испорчены.

Геннадий Попенко с супругой / Фото: facebook.com/gennadii.popenko

"Мы не познали настоящего дна оккупации, но это очень страшно. Страшно каждый день, потому что ты не знаешь, что делать и что будет дальше. Деньги еще у людей были, но товара не было ни одного. Ты прибегал в открывшийся магазин, там были пельмени, которые без электричества превратились в какую-то массу снеговика, а ты это все равно покупал, или расплывшееся мороженое, а ты брал, потому что деткам надо. Но уже начались товарообмены", — отметил актер.

Геннадий Попенко также поделился, как его дочери пережили оккупацию. Именно в тот период тяжелее всего было его старшему ребенку, которой на тот момент было 10 лет. Если младшую 2-летнюю дочь еще можно было развлечь, старшая уже все понимала. После завершения оккупации у нее изменилось эмоциональное состояние. Впрочем, на меньшей дочери тоже отразилась оккупация. В частности, девочка сейчас боится громких взрывов. Хотя она находилась в Ирландии, где социальная организация работала с детьми с оккупированных территорий.

Младшая дочь Геннадия Попенко / Фото: instagram.com/popenko_hennadii

"Дочкам сейчас 12 и 4, а тогда было 2 и 10. Мы тогда думали, что больше повлияло на старшую, потому что она понимала уже, что происходит, ее уже не обманешь. Малую можно было обмануть, а старшую — нереально. У нее было оцепенение в то время, она забивалась в уголок, ее было очень трудно вывести из этой эмоциональной стенки. К концу оккупации у нее был нервный тик, у нее была изменение состояния. У жены эмоциональное состояние изменилось, оно до сих пор не возвращается в норму. Малой очень помогло пребывание в Ирландии. Одна социальная организация забрала деток с оккупированных территорий и там их немного социализировали. Мы думали, что старшая больше пострадала, но мы смотрим по младшей, она до сих пор боится громких звуков", — отметил актер.

Напомним, Геннадий Попенко с семьей 35 дней провел в оккупации. После освобождения Иванкова актер вступил в ряды ВСУ. Недавно он предположил, когда закончится война в Украине и к чему нужно быть готовым украинцам.

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