Известный украинский актер ушел из рядов ВСУ и назвал причину

Известный украинский актер Роман Мацюта отказался от службы в рядах ВСУ и назвал причину.

Артист встал на защиту Украины еще в начале полномасштабной войны. Он присоединился к 9-му батальону ДФТГ. В его составе Мацюта служил для его расформирования. Актер говорит, что после этого начал думать, как ему лучше поступить – дальше идти служить или вернуться к гражданской жизни. Наконец, опытные военные убедили Мацюту заниматься тем, что он умеет, а не тем, чему его еще нужно учить. Актер вернулся к гражданской жизни и занялся благотворительностью.

Роман Мацюта / Фото: из соцсетей

"Когда расформировали батальон и нам сказали самим искать себе судьбу, я спрашивал у опытных военных, что делать дальше. И мне сказали, что ты не спеши, на тебя еще войны хватит. Ты делай то, чему ты можешь сейчас научить, а не тебя надо будет учить. Можешь гнать транспорт – гони транспорт. Можешь петь песни – поезжай на передовую, поддерживай бойцов. Делай то, что ты уже сейчас умеешь делать лучше всех. И тогда каждый будет на своем месте. Поэтому я так и поступил. А что будет дальше? Ну, посмотрим. Все может измениться в любой момент", – рассказал актер в интервью "Фокусу".

Кстати, артист говорит, что в армии есть немало профессий, что не предусматривают пребывания на передовой. Одну из таких ему предлагали занять. Впрочем, Роман Мацюта отказался. Также артист и не осилил бы заниматься физической работой, ведь говорит, что "со своими травмами стар".

Роман Мацюта / Фото: из соцсетей

"В армии есть много специальностей, которые не предусматривают пребывания именно на передовой. Можно там работать по психологической поддержке, которую раньше выполняли замполиты. Мне предлагали, я сказал, что на эту должность я не пойду. А физически, может, немного уже с травмами своими стар для настоящей работы, скажем так", — отметил актер.

Напомним, недавно актриса Вероника Мишаева-Яковлева рассказала, как ее муж вступил в ряды ВСУ. Также артистка призналась, как отреагировала на решение возлюбленного.

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