Известный украинский актер ушел из рядов ВСУ и назвал причину

Артист также объяснил, почему отказался от тыловой должности в армии.
Известный украинский актер Роман Мацюта отказался от службы в рядах ВСУ и назвал причину.
Артист встал на защиту Украины еще в начале полномасштабной войны. Он присоединился к 9-му батальону ДФТГ. В его составе Мацюта служил для его расформирования. Актер говорит, что после этого начал думать, как ему лучше поступить – дальше идти служить или вернуться к гражданской жизни. Наконец, опытные военные убедили Мацюту заниматься тем, что он умеет, а не тем, чему его еще нужно учить. Актер вернулся к гражданской жизни и занялся благотворительностью.
"Когда расформировали батальон и нам сказали самим искать себе судьбу, я спрашивал у опытных военных, что делать дальше. И мне сказали, что ты не спеши, на тебя еще войны хватит. Ты делай то, чему ты можешь сейчас научить, а не тебя надо будет учить. Можешь гнать транспорт – гони транспорт. Можешь петь песни – поезжай на передовую, поддерживай бойцов. Делай то, что ты уже сейчас умеешь делать лучше всех. И тогда каждый будет на своем месте. Поэтому я так и поступил. А что будет дальше? Ну, посмотрим. Все может измениться в любой момент", – рассказал актер в интервью "Фокусу".
Кстати, артист говорит, что в армии есть немало профессий, что не предусматривают пребывания на передовой. Одну из таких ему предлагали занять. Впрочем, Роман Мацюта отказался. Также артист и не осилил бы заниматься физической работой, ведь говорит, что "со своими травмами стар".
"В армии есть много специальностей, которые не предусматривают пребывания именно на передовой. Можно там работать по психологической поддержке, которую раньше выполняли замполиты. Мне предлагали, я сказал, что на эту должность я не пойду. А физически, может, немного уже с травмами своими стар для настоящей работы, скажем так", — отметил актер.
Напомним, недавно актриса Вероника Мишаева-Яковлева рассказала, как ее муж вступил в ряды ВСУ. Также артистка призналась, как отреагировала на решение возлюбленного.
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