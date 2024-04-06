Известный украинский актер-военный высказался о мужчинах, которые уклоняются от мобилизации

Также Геннадий Попенко рассказал, как пошел воевать, хотя по состоянию здоровья непригоден для службы.

Известный телеведущий и актер Геннадий Попенко высказался о мужчинах, которые уклоняются от мобилизации, и вспомнил, как сам пошел воевать.

В интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці" шоумен признался, что он непригоден к службе по состоянию здоровья. Но после того, как Попенко вместе с семьей освободился из оккупации, он захотел быть причастным к войску.

"У меня в приписном прописано, что я непригоден. Но я стучался в армию сразу после деоккупации, однако меня не брали, поскольку я не пригоден по состоянию здоровья. У меня большие проблемы со здоровьем были в детстве, которые сейчас сказываются. Я мог бы не служить, однако мне хотелось быть причастным к армейской истории", — вспомнил актер.

Геннадий Попенко / Фото: instagram.com/popenko_hennadii

Сначала Попенко отказывали и не брали на службу. Наконец, его зачислили к подразделению в Иванкове, Киевская область. Актер занимался патрулированием приграничных территорий, помогал искать и ловить диверсантов, сбивал дроны и вражеские ракеты.

"Я в Иванкове постучался, военком меня уже взял, но оставил в местном подразделении, это рота охраны. Мы делали все: помогали смежным подразделениям СБУ в патрулировании приграничных территорий, обнаружении диверсионных групп. Мы занимались противовоздушной обороной, сбивали дроны, ракеты", — вспомнил актер.

Геннадий Попенко / Фото: instagram.com/popenko_hennadii

Геннадий Попенко отметил, что пока не может резко высказаться о тех мужчинах, которые уклоняются от мобилизации. Тем не менее, актер отметил, что надо понимать, воевать придется всем. Нужно заменить тех военных, которые с начала войны находятся на фронте. А для того чтобы хорошо заработал механизм мобилизации, нужно принять соответствующий закон.

"У каждого свои мысли. Однако мне кажется, что каждый все прекрасно понимает. Время каждого воевать настанет. Все равно будем воевать все. Заменять нужно, ребята очень сильно устали. Надо наконец-то принять нормальный закон о мобилизации и дождаться, чтобы он работал", – прокомментировал актер.

Геннадий Попенко / Фото: instagram.com/popenko_hennadii

Отметим, что Геннадий Попенко пошел служить летом 2022 года. Ранее он рассказал, в каком подразделении и на каком направлении сейчас воюет.

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