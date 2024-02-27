Известный украинский актер вступил в ряды ВСУ и назвал свое воинское звание

Алексей Тритенко также показал приказ, который подтверждает, что он - военнослужащий.

Известный украинский актер Алексей Тритенко рассказал, что вступил в ряды ВСУ.

В своем Instagram артист отметил, что стал военнослужащим еще в начале полномасштабной войны в Украине. Впрочем, он не разглашал это публично. Сейчас же Тритенко решил об этом рассказать, ведь ему стали упрекать, что он носит военную форму.

Алексей Тритенко / Фото: instagram.com/alexey_tritenko

"Заметил, что в последнее время восстановилось болезненное внимание к тому, что я ношу военную форму и имею наглость появляться в ней на некоторых фотографиях. Что ж, довожу вашему сведению: военную форму я надел с началом полномасштабного вторжения", — отметил актер.

Алексей Тритенко показал соответствующий приказ, который подтверждает, что он - военнослужащий. Артист также рассекретил свое воинское звание. Актер служит на фронте младшим сержантом.

Алексей Тритенко вступил в ряды ВСУ / Фото: instagram.com/alexey_tritenko

"Добавляю приказ о моем привлечении в ряды ВСУ (конечно, это согласовано с командованием). С тех пор с честью ношу форму и являюсь действующим военнослужащим Вооруженных сил Украины", — добавил актер.

Напомним, недавно ведущий Орест Дрималовский вступил в ряды ВСУ. Шоумен показал, как проходят его военные учения.

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