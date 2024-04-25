Известный украинский актер вступил в ряды ВСУ и отправился на фронт защищать Украину

Артист уже показал, как проходит его служба.

Известный украинский актер Юрий Фелипенко, который сыграл в сериале "Обещание Богу", вступил в ряды ВСУ и отправился на фронт защищать Украину от российских оккупантов.

Об этом артист сообщил в своем Instagram. Юрий Фелипенко присоединился к батальону ударных БПАК Ахиллес 92 ОШБр. Артист уже показал, как со своими побратимами готовился к присяге.

"Новобранцы "Ахиллеса" готовятся к присяге", — делился актер.

Юрий Фелипенко / Фото: instagram.com/y.felipenko

Также Юрий Фелипенко показал, как вместе с побратимами поддерживает физическую форму и выполняет с оружием в руках утреннюю зарядку.

"Утренняя зарядка "ахиллесовцев". Удивительно, что люди, которые совсем далеки от спорта, ежедневно глядя на нашу организованную группу рекрутов в БпАК "Ахиллес", сами начинают делать упражнения, сначала нас было всего восемь, а сейчас более 20. Эффект выбитых окон ", – поделился актер.

Юрий Фелипенко с побратимами на зарядке / Фото: instagram.com/y.felipenko

Стоит отметить, что вместе со звездой сериала "Обещания Богу" на защиту страны стал еще один украинский актер Константин Темляк.

Напомним, недавно лидер группы "Скай" Олег Собук признался, почему не идет воевать на фронт. Музыкант назвал причину, чем более полезен в тылу.

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