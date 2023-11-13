Известный украинский актер вступил в ряды ВСУ и пошел защищать Украину на фронт

Звезда ленты "Село на мільйон", украинский актер Дмитрий Сова вступил в ряды ВСУ и пошел на фронт защищать Украину от российских оккупантов.

Артист рассказал, что пошел вместе с тестем в военкомат еще в начале полномасштабной войны. Тогда им вручили повестки и сказали ждать.

"С самого начала полномасштабной войны мы с тестем сразу же приехали в военкомат, нам выписали повестки, но на этом все и закончилось. Тогда вообще ничего не было понятно, это были первые дни. Был такой кипишь, что, насколько я сейчас помню, повестки нам выдали, но официально нас нигде не зарегистрировали", — рассказал Дмитрий в интервью kp.ua.

Дмитрий Сова / Фото: instagram.com/dimasovajr

Актер говорит, что они не сидели, сложа руки. Дмитрий занялся волонтерством, а затем нес службу в ТрО. Наконец, артист снова пошел в военкомат. Когда там узнали, какая у него военная специальность, сказали, что ему вскоре перезвонят. В июне Дмитрия призвали на службу. С 23 октября знаменитость находится на фронте.

"Я снова пошел в военкомат, но когда там узнали, какая у меня специальность, сказали: "Ждите, мы вам обязательно позвоним". Потом еще раз спрашивал — что, когда и как. И вот в конце июня мне позвонили и сказали : "Дмитрий Павлович, заберите повестку". Я позвонил друзьям в разные подразделения, посоветовался, потому что хотелось пойти к своим ребятам", — поделился актер.

Дмитрий Сова / Фото: instagram.com/dimasovajr

Также Дмитрий рассказал, что все это время готовился к службе. Он учился военному делу и медицине. Кроме того, артист приобрел снаряжение, оружие, а жена с друзьями подарила ему дрон.

"Я не сидел просто так. Узнал, где и что проходит, где можно было бы походить бесплатно на тактику, медицину. Поэтому я уже до учений более-менее разбирался в этих вопросах. У меня полностью было собрано три комплекта одежды, свой броник, каска. Даже оружие приобрел свое. Жена с друзьями подарили мне на день рождения камеру GoPro и маленький учебный fpv-дрон. Так что забрал этот дрончик с собой и буду пытаться здесь им овладевать", — добавил артист.

Дмитрий Сова / Фото: instagram.com/dimasovajr

Напомним, недавно актер Олег Иваница рассказал о службе в рядах ВСУ. Артист рассекретил свою зарплату, а также признался, приходилось ли ему ликвидировать оккупантов.

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