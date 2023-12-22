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Известный украинский фотограф получила ранение на фронте: подробности

Автор
Марина АзизоваМарина Азизова
Дата публикации
Просмотры
1098
Время на прочтение
2 мин
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Известный украинский фотограф получила ранение на фронте: подробности

Власть Либерова/X (Twitter)

Женщина получила обломочное или шаровое ранение в бедро.

Известный украинский документальный фотограф Влада Либерова получила ранения на фронте.

Соответствующую сториз в Инстаграмме обнародовал ее муж, известный украинский документальный фотограф Константин Либеров.

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На этом видео видна раненая Либерова, которая обсуждает с другими людьми свою травму, в частности, место, куда она была нанесена. Сам Константин отметил в сториз, что "сегодня у нас у всех второй день рождения".

Власть и Константин Либер: что известно

Влада и Константин Либеров — известные украинские фотографы. После начала полномасштабного вторжения РФ они начали ездить на передовую и деоккупированные населенные пункты и фиксировать на фото работу бойцов ВСУ и документируют войну без украшений.

Их фотографии уже облетели мир. Фотографы работают в самых горячих точках Украины. Их фото публикуют мировые СМИ, такие как BBC, Welt, Vogue, Forbes. Также неоднократно их использовали в соцсетях президент Украины Владимир Зеленский и другие высокопоставленные лица.

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