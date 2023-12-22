Известный украинский фотограф получила ранение на фронте: подробности

Женщина получила обломочное или шаровое ранение в бедро.
Известный украинский документальный фотограф Влада Либерова получила ранения на фронте.
Соответствующую сториз в Инстаграмме обнародовал ее муж, известный украинский документальный фотограф Константин Либеров.
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На этом видео видна раненая Либерова, которая обсуждает с другими людьми свою травму, в частности, место, куда она была нанесена. Сам Константин отметил в сториз, что "сегодня у нас у всех второй день рождения".
Власть и Константин Либер: что известно
Влада и Константин Либеров — известные украинские фотографы. После начала полномасштабного вторжения РФ они начали ездить на передовую и деоккупированные населенные пункты и фиксировать на фото работу бойцов ВСУ и документируют войну без украшений.
Их фотографии уже облетели мир. Фотографы работают в самых горячих точках Украины. Их фото публикуют мировые СМИ, такие как BBC, Welt, Vogue, Forbes. Также неоднократно их использовали в соцсетях президент Украины Владимир Зеленский и другие высокопоставленные лица.
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