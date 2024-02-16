Известный украинский музыкант отменил концертный тур и отправился на фронт

Известный украинский музыкант Сергей Силаков, которого многие знают под псевдонимом thekomakoma, пополнил ряды украинской армии.

На странице в Instagram артист сообщил, что является военнослужащим батальона аэроразведки "Гроза". Силаков разместил видео, в котором появился в военной форме и попросил поклонников задонатить на нужды его батальона.

До этого в одной из публикаций thekomakoma отметил, что он поддерживает мобилизацию:

"Я поддерживаю мобилизацию. Есть время развлечения, есть время войны. Никто кроме нас не спасет нас", – написал тогда музыкант.

thekomakoma / Фото: instagram.com/thekomakoma

Под этой публикацией на певца вылилось много хейта. В частности, пользователи писали, что если Сергей поддерживает мобилизацию, то почему он сам не на фронте. Затем Силаков сообщил, что он и сам пополнил ряды украинской армии.

Вместе с тем, thekomakoma сразу сообщил поклонникам, что не поедет во всеукраинский тур, поскольку должен защищать родину.

thekomakoma / Фото: instagram.com/thekomakoma

Отметим, что Сергей Силаков, он же thekomakoma, украинский электронный музыкант и саундпродюсер из Подволочиска Тернопольской области. Играет в жанрах EDM и техно-рейва. Украинцам исполнитель известен по композициям "Танцюю сам", "Зірочки", "Сонечко", "Родина" и "Водний спорт".

Напомним, ранее ведущий Анатолий Анатолич рассказал, как он трижды ходил в ТЦК, чтобы стать на военный учет и поделился, почему у него с этим возникли проблемы.

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