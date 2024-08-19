Известный украинский певец-военный неожиданно встретил пленного россиянина – своего фаната

Оккупант провоевал в Украине три дня, после чего ВСУ взяли его в плен.

Украинский рэпер Ярмак, который служит в рядах ВСУ, неожиданно встретил военнопленного россиянина, который оказалася его фанатом.

Оккупант приехал в Украину из города Саяногорск, Республики Хакасия. Он провоевал на Покровском направлении три дня, после чего с другими захватчиками попал под минометный обстрел и с ранениями попал в плен. Оказалось, что он является поклонником творчества исполнительница Ярмака. Более того, оккупант даже наизусть знает тексты песен рэпера не только на русском языке, но и на украинском.

Рэпер Ярмак и военнопленный россиянин / Фото: скриншот с видео

"Это должно было произойти, потому что видео "Сердце пацана" на YouTube имеет 233 миллиона просмотров, 25% которых из России. Я уверен, это не первый случай. Хочу выразить слова уважения бойцам 35-го полка Национальной гвардии Украины и роте оперативного назначения. Именно они взяли в плен этого персонажа на Покровском направлении. Я в Донецкой области, приехал поговорить со своим фанатом и спросить, что он забыл на украинской земле", — говорит Ярмак.

Рэпер тогда как раз находился в Донецкой области, поэтому встретился с оккупантом, чтобы узнать, что он забыл на украинских землях. Спойлер – содержательного разговора не получилось. Оккупант не мог четко сказать, кому на самом деле принадлежит полуостров Крым и почему он приехал в чужую страну воевать. Захватчик лишь признался, что служит по контракту, который подписал в состоянии алкогольного опьянения, ведь соблазнился обещаниями о больших выплатах, которые он так и не получил. Наконец, хоть какие-то правильные слова от оккупанта прозвучали. Он призвал других россиян не идти воевать с Украиной, ведь это преступная война.

Напомним, Александр Ярмак вступил в ряды ВСУ еще в начале полномасштабной войны. На фронте музыкант служит аэроразведчиком. Недавно сержант Ярмак получил боевую награду за успешное выполнение задач во время боя.

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