Известный украинский певец-военный неожиданно засветился в Курской области

Исполнитель уже и успел пошутить о "выезде за границу".

Участник дуэта TamerlanAlena Тамерлан, который с самого начала полномасштабной войны защищает Украину от российских оккупантов, неожиданно показался в Курской области.

Об этом в своем Instagram рассказал ведущий Слава Демин и показал переписку с исполнителем. К слову, Тамерлан прислал шоумену фото, где он изображен на Курщине на фоне дорожного знака, что показывает направление к населенным пунктам РФ – города Суджа и Рыльск и деревни Дьяконово. На снимке певец был одет в военную форму, каску и бронежилет.

В переписке Слава Демин пошутил, что таким образом Тамерлан "уехал за границу": "Я так и знал, что ты уклонист и уехал за границу". Тем временем и у певца нашлось что ответить на шутку ведущего: "Я по "Шляху", как волонтер".

Переписка Славы Демина и Тамерлана / Фото: instagram.com/slavademin_official

Отметим, Тамерлан встал на защиту Украины еще в начале полномасштабной войны. С тех пор он практически не появляется в соцсетях. Тем временем жена артиста Алена Омаргалиева начала строить сольную карьеру, ведь Тамерлан находится на службе и не может с ней выступать в составе дуэта TamerlanAlena.

Напомним, недавно российский певец Андрей Макаревич высказался об операции ВСУ в Курской области. Лидер группы "Машина времени" объяснил, почему она была неизбежна.

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