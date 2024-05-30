Известный украинский певец вступил в ряды ВСУ и добровольцем пошел служить на фронт

Известный украинский певец, лидер группы "Фиолет" Сергей Мартынюк сообщил, что вступил в ряды ВСУ.

Об этом он рассказал в своем Instagram и опубликовал фото, на котором изображен в военной форме. Артист поделился, что самостоятельно принял решение и пошел добровольцем на фронт.

Музыкант еще проходит военную подготовку, которая будет длится около месяца. Мартынюк также поделился, что всем необходимым его уже обеспечили.

Сергей Мартынюк / Фото: instagram.com/sergiy_kolos

"Начался мой путь в ВСУ. Решение добровольное и взвешенное, на которое я и так решался слишком много времени. Все необходимое получил, в ближайший месяц буду проходить базовую подготовку. Кормят вкусно, люди вокруг душевные, со всем остальным буду разбираться по ходу", — поделился артист .

Напомним, ранее актер Юрий Фелипенко вступил в ряды ВСУ. Артист уже рассказывал, в составе какого батальона находится и как проходит его служба.

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