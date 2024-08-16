Известный украинский певец вступил в ряды ВСУ и признался, кем будет служить на передовой

Экс-солист популярной в 2000-х украинской группы "Авиатор" Игорь Воевуцкий сообщил, что вступил в ряды ВСУ.

Новостью исполнитель поделился в своем Facebook и опубликовал фото, где он изображен в военной форме. Артист поделился, что будет служить на фронте военным спасателем. В частности, он уже прошел курс оказания помощи раненым в боевых условиях (ТССС) и сдал экзамен на соответствие физической формы.

"Прошел курс ТССС и сдал экзамен на бойца-спасателя! Это был один из самых сложных экзаменов в моей жизни! Особенно физически! Практику принимают у максимально физически истощенного бойца и под постоянным психологическим давлением! В общей сложности за этот день сделал около 700 отжиманий, не считая приседаний с оружием и постоянных планок", - поделился артист.

Игорь Воевуцкий / Фото: facebook.com/igor.voevutskiy

Игорь Воевуцкий также обратился к небезразличным с просьбой помочь ему со сбором. Певец говорит, что уже все необходимое для службы купил. Впрочем, у музыканта еще нет бронежилета, обуви и тактических наушников.

Напомним, недавно певец Миша Крупин сообщил, что вступает в ряды ВСУ. Артист добровольцем присоединился к службе в армии.

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