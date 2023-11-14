Известный украинский телеведущий присоединился к ВСУ – фото

Журналист и ведущий канала "Эспрессо" Егор Чечеринда присоединился к рядам Вооруженных сил Украины.

Об этом журналист сообщил в Facebook.

"Уважаемые друзья! С сегодняшнего дня я, к сожалению, уже не являюсь журналистом телеканала "Эспрессо". Война вносит коррективы в жизнь каждого из нас… Силы обороны — в приоритете. Спасибо за долгие творческие годы всем причастным, кто был со мной рядом", – написал Чечеринда.

Егор Чечеринда также добавил, что на данный момент имеет звание капитана.

Егор Чечеринда в 1990-х работал журналистом новостной службы "Радио Люкс" во Львове. Позже работал в новостях на СТБ, ICTV, "1+1".

В декабре 2011 года стал автором и ведущим программы "Отдельное мнение" на ТВi. Впоследствии на этом же канале был руководителем новостной службы, ведущим информационно-аналитической программы "Сегодня о главном". В последние годы работал на "Эспрессо".

Напомним, у Зеленского назвали год, который станет решающим в войне против РФ.

Читайте также: