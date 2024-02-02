Известный украинский телеведущий в прямом эфире заявил, что идет на фронт

Украинский телеведущий "Вікон" СТБ и "Фактов" ICTV Орест Дрималовский во время прямого эфира заявил, что на следующей неделе он идет на фронт.

Ведущий был мобилизован в ряды Вооруженных сил Украины. Как отметил Дрималовский, он уже прошел все этапы перед мобилизацией и был морально готов получить повестку.

"Пора и мне сменить привычное место работы. Эту уютную любимую студию на военную форму. Уже на следующей неделе начну свой новый путь", — сказал в прямом эфире ведущий.

Орест Дрималовский / Фото: instagram.com/drymalovsky

Он также поблагодарил всех защитников и защитниц, выполняющих задачи в Силах Обороны. Дрималовский подчеркнул, что они тоже нуждаются в отдыхе и хотят побыть со своими родными:

"Они тоже хотят побыть с семьями, увидеть, как их дети идут в школу, тоже хотят выпить кофе в уютном кафе и съездить в Карпаты покататься на лыжах. Не могут одни жить свою лучшую жизнь, а другие – за эту красивую жизнь – страдать", — сказал Дрималовский.

Орест Дрималовский / Фото: instagram.com/drymalovsky

Напоследок ведущий призвал становиться в ряды ВСУ, поскольку "другого пути к победе нет".

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