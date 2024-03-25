Известный украинский ведущий, который служит в ВСУ, попал под вражеский обстрел

Украинский телеведущий Орест Дрималовский, которого в конце февраля мобилизовали в ряды ВСУ, попал под обстрел.

Об этом ведущий рассказал в Instagram-stories, отвечая на вопросы подписчика. Это произошло, когда Дрималовский впервые выходил в зону рядом с линией столкновения. Как говорит телеведущий, там постоянно ведутся обстрелы, поэтому он даже не уверен, что оккупанты целились по ним. Также Орест добавил, что захватчики уничтожают все вокруг, не жалея жилые дома.

"Впервые выходил в 2-километровую зону возле линии столкновения. Обстрелы здесь постоянные, не уверен, что работали именно по нам, хотя один снаряд упал в 40 метрах. Российская артиллерия засыпает целые квадраты, методически уничтожает каждый гражданский дом. Ужасное зрелище – видеть эти руины. Нелюди", — рассказал ведущий.

Орест Дрималовский / Фото: instagram.com/drymalovsky

Также Орест Дрималовский рассказал, как чувствует себя и как проходит его служба на Донбассе. По словам телеведущего, с ним все хорошо, сейчас он привыкает к новым условиям. Также Орест отметил, что во время службы дни проходят очень быстро.

"Я ок. Вхожу в режим своей службы, знакомлюсь с людьми, перенимаю опыт. Много дел, а времени мало. Кстати, дни на Донбассе проходят с бешеной скоростью. Это невозможно сравнить даже с бешеным киевским ритмом", — поделился ведущий.

Орест Дрималовский / Фото: instagram.com/drymalovsky

Напомним, Орест Дрималовский в конце февраля вступил в ряды ВСУ. Он прошел курс базовой военной подготовки, после чего отправился служить на Донбасс.

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