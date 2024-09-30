Известный украинский юморист мобилизовался в ряды ВСУ

Уже известно, где сейчас служит комик.

Известный украинский юморист, резидент "Подпольного стендапа" Сергей Чирков мобилизовался в ряды ВСУ.

Об этом сообщили в "Армии TV" в Facebook. Отмечается, что комик вступил в ряды ВСУ. В настоящее время он проходит курс базовой военной подготовки (БЗВП) в одном из учебных центров.

Незадолго до мобилизации Сергей Чирков прошел полосу препятствий в 3-й ОШБр вместе с продюсером и ведущей Ярославой Кравченко. Это произошло под наблюдением военного с позывным "Роджер", который участвовал в обороне Киевщины и Мариуполя, попал в плен и вернулся оттуда.

Сергей Чирков мобилизовался в ряды ВСУ / Фото: скриншот с видео

В целом, Сергей Чирков и Ярослава Кравченко прошли полосу препятствий, которой испытывают желающих присоединиться к 3-й ОШБр, и гражданских, что готовятся к мобилизации.

Именно после прохождения этой полосы препятствий Сергей Чирков мобилизовался в ряды ВСУ. Правда, сам юморист пока что ничего не комментирует и лично не подтверждает информацию.

Напомним, недавно певец-военный Александр Положинский высказался о звездах, которые избегают мобилизации. Исполнитель прокомментировал, должны ли они служить.

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