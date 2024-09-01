Известный украинский юморист принял присягу и рассказал о своей будущей службе

Украинский продюсер, комик, один из основателей юмористического YouTube-канала "Львы на джипе" Андрей Лузан принял военную присягу.

Об этом шоумен сообщил в своем Telegram-канале. В частности, юморист закончил прохождение В (БОВП), после чего принял присягу, где поклялся на верность народу Украины. После этого Андрей Лузан уже отправляется на профессиональную подготовку.

Кстати, комик таки немного порадовал своих поклонников. Перед началом службы Лузан еще планирует сняться в каком-либо проекте.

Андрей Лузан / Фото: instagram.com/luzannnn

"БОВП позади. Прошел с шевроном LNJ (именно так сокращенно называется YouTube-канал "Львы на джипе" – прим. ред.). Очень хочется где-то залететь на съемку перед профессиональной. Так что ожидайте", — поделился шоумен.

Напомним, Андрей Лузан еще в начале июля сообщил, что добровольцем мобилизуется в ряды ВСУ. Также шоумен уже рассказывал, где именно будет служить.

Юморист Андрей Лузан рассекретил, где будет служить и когда отправится на учебу

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