Большая цена платится за то, чтобы Покровск оставался желто-голубым – военный

Боец призвал без всякого приза, розыгрыша, подарка, песни или пляски задонатить на оборону Покровска.

Известный военный Павел Вышебаба призвал украинцев сделать донаты на закупку 120-милиметровых минометов для 68-й отдельной егерской бригады ВСУ.

Об этом защитник написал на своей Facebook-странице.

По словам Вышебабы, 2 января была разрушена стела на въезде в Покровск. Военные как раз ехали работать и увидели, что букву "п" отбросило к дороге.

"Я остановился и положил ее в багажник. Думаю, она должна стать артефактом в будущем музее российско-украинской войны", – заметил боец.

Он сообщил о медленном продвижении сборов, в частности, на минометы для 68-й бригады, но, по мнению Вышебабы, такие "обломки истории" принадлежат украинской нации и их нельзя выставлять на аукцион.

"Большая цена платится за то, чтобы город остался на карте именно таким, как эти буквы: желто-голубым. Поэтому прошу вас зайти в комментарии и без всякого приза, розыгрыша, подарка, песни или танцев задонатить на оборону Покровска – закупку 120-мм минометов для 68-й бригады", – говорится в сообщении военного.

Помочь 68-й бригаде закупить минометы можно по этой ссылке.

Поврежденная стела на въезде в Покровск/Фото: Facebook-страница Павла Вышебабы

К слову, как сообщили в ОСГВ "Хортица", российская армия пытается обойти Покровск, чтобы разорвать логистические цепи и взять город в оперативное окружение.

Читайте также: