"Извините, что так мало": воинов из волынской бригады умилил денежный перевод школьника

"Извините, что так мало": воинов из волынской бригады умилил денежный перевод школьника

Мальчик перечислил в помощь 30 гривен.

Воинов из волынской 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого растрогал денежный перевод ребенка, который они получили на свой счет.

Об этом сообщается на странице Княжеской бригады в Facebok.

Отмечается, что школьник перечислил на счет воинов 30 гривен. "Ребята, простите, что так мало. Я всего лишь школьник, так что бросаю, что есть. Берегите себя. Спасибо вам за то, что вы есть", — написал парень.

В бригаде сообщили, что решили не указывать имя и фамилию мальчика. "Но мы плакали, читая эту выписку из банка", — говорится в сообщении бригады.

"Мальчишки, простите, что так мало, я только школьник, так что бросаю что есть. берегите себя и спасибо вам за то, что вы есть." Мы не... Опубликовано 14 отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого Вторник, 8 марта 2022 г.

Воины добавили, что гордятся сплоченностью украинцев и их верой в ВСУ. “Мы с максимальной пользой используем каждую присланную вами гривну, — как было написано в ваших банковских выписках: “На обратные билеты москаликам”, "На пуле для русской русни. Слава Украине”, “Помощь ВСУ(Богу)".

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