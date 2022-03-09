"Извините, украинцы. Мы вас любим": военные "второй армии в мире", испугавшись ВСУ, убежали в леса и оставили записки

"Извините, украинцы. Мы вас любим": военные "второй армии в мире", испугавшись ВСУ, убежали в леса и оставили записки

Российские оккупанты потеряли боеспособность, их морально-психологическое состояние не позволяет выполнять дальнейшие задачи.

Российские оккупанты, понявшие, что им не победит украинскую армию, убежали в лес, а нашим защитникам оставили "щемящие" записки с прощением и военные "трофеи".

Об этом сообщают на странице оперативного командования "Північ".

"Асвободители" нашей земли снова разбиты, потеряли боеспособность, морально-психологическое состояние не позволяет выполнять дальнейшие задачи. Все российские солдаты и офицеры, сбежавшие по лесам, теперь читают наши листовки, как правильно сдаться в плен", — говорится в сообщении.

Российские военные оставили записки, на которых написали "Извините, украинцы. Мы тоже – против войны. Мы вас любим".

ТСН.ua

Напомним, в Мариуполе российские оккупанты разбомбили детскую больницу. Медицинский корпус полностью разрушен.

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