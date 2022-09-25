"Извлекли интересные данные": IT-Армия сломала ресурсы молодой гвардии "Единой России"

Украинской IT-Армии удалось провести успешную атаку на организацию молодой гвардии "Единой России".
Украинская IT-Армия сломала ресурсы молодой гвардии "Единой России" и получила интересные данные.
Об этом сообщается в телеграмм-канале IT-Армии Украины.
Данные, получившие хакеры, являются очень важной информацией, которая поможет в войне против России.
"Это информация со списками молодых путинистов, которые ездили на оккупированные территории. Или находятся там и сейчас в центрах Единой России", — говорится в сообщении.
Так называемая молодая гвардия на временно оккупированных территориях Украины помогает скрывать военные преступления и проводить незаконные "референдумы".
IT-Армия также оставила ссылку на архив с данными в своем телеграмм-канале.
Напомним, украинская IT-Армия сломала сайт группы Вагнера.
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