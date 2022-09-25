"Извлекли интересные данные": IT-Армия сломала ресурсы молодой гвардии "Единой России"

Украинская IT-Армия сломала ресурсы молодой гвардии "Единой России" и получила интересные данные.

Об этом сообщается в телеграмм-канале IT-Армии Украины.

Данные, получившие хакеры, являются очень важной информацией, которая поможет в войне против России.

"Это информация со списками молодых путинистов, которые ездили на оккупированные территории. Или находятся там и сейчас в центрах Единой России", — говорится в сообщении.

Так называемая молодая гвардия на временно оккупированных территориях Украины помогает скрывать военные преступления и проводить незаконные "референдумы".

IT-Армия также оставила ссылку на архив с данными в своем телеграмм-канале.

Напомним, украинская IT-Армия сломала сайт группы Вагнера.

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