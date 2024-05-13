Изьятие авто для ВСУ: член Комитета по вопросам нацбезопасности объяснил, как это будет происходить

Законом о мобилизации, который вступает в силу уже в субботу, 18 мая, предусмотрено, что у граждан Украины, имеющих в собственности больше одного автомобиля, могут изымать транспорт в пользу ВСУ.

Член комитета Верховной Рады по национальной безопасности и обороне и разведке Александр Федиенко в интервью " Телеграфу " рассказал, как это будет происходить.

По его словам, будет подзаконный документ Министерства обороны. То есть, постановление Кабинета министров, которое будет определять, что это будет делать суд и только на добровольной основе.

"То есть не может быть такого, что ТЦК останавливает и говорит: "о, у тебя два джипа, давайте мы один забираем". Такого, в принципе, и сейчас не может быть. И по принятию этого закона этого тоже не будет. То есть не нужно переоформлять вторую машину. Мы говорим именно об автомобилях. Если же вопрос об экскаваторах или тракторах – какая-то спецтехника может быть мобилизована. Но даже сейчас это регулируется: есть постановление Кабинета Министров по мобилизации транспортных средств. Это четкий механизм", - пояснил он.

Федиенко добавил, что заместитель министра обороны Наталья Калмыкова пообещала, что документ будет принят в ближайшее время.

Напомним, ранее мы писали об изменениях в мобилизации – с какими болезнями могут призвать в армию.

Читайте также ведущие новости дня: