Изъято резиновые дубинки, биту и аппарат для истязания током: в Херсоне обнаружили четыре застенки (фото)

Правоохранители обнаружили в Херсоне места застенков в четырех зданиях, где оккупанты незаконно удерживали людей и жестоко над ними издевались.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

По данным следствия, во время оккупации Херсона российские военные и представители спецслужб РФ в захваченных зданиях Херсонского изолятора временного содержания, следственном изоляторе и одном из райотделов полиции обустроили псевдоправоохранительные органы.

Об этом свидетельствуют выявленные документы, в том числе так называемые удостоверения представителей оккупационной полиции, графики дежурств, расклеенные отметки "дежурная часть", "кабинет следствия", "уголовный розыск".

"Извлечено части резиновых дубинок, деревянную биту, аппарат, которым оккупанты пытали мирных жителей током, лампу накаливания и пули со стен. В камерах и подвалах в отношении людей применялись различные методы пыток, физическое и психологическое насилие. Во время проведения следственных действий с пострадавшим в подвале одного из офисных зданий, где оккупанты также устроили застенку, правоохранители обнаружили часть металлопластиковой трубы, наручники и другие вещи", — сообщает Офис Генпрокурора.

Преступления россиян в Херсонской области

В настоящее время устанавливаются все потерпевшие от действий представителей страны-агрессора. Работа по установлению мест расположения застенков и незаконных мест содержания людей продолжается.

Украинские военные вернули Херсон под контроль Украины 11 ноября. После деоккупации Херсона и правобережья области на освобожденных территориях начались стабилизационные мероприятия.

На деоккупированных территориях Херсонской области правоохранители уже зафиксировали 414 военных преступлений, совершенных солдатами российской армии.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, что в застенках Херсонской области российские военные держали даже детей.

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