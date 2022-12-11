Изюм после бомбардировок: Минобороны показало разбитые здания, обугленные кварталы, воронки (видео)

Министерство обороны Украины предоставило видео из разрушенного Изюма после бомбардировок и обстрелов российских оккупантов.

Об этом шла речь в Телеграмм-канале Минобороны.

Разбитые здания, обугленные кварталы, воронки после бомбардировок — это следует "русского мера". Так выглядит Изюм, который россияне бомбили и обстреливали, даже тогда, когда город был под их контролем. Сейчас изуродованный город приходит в себя и дальше живет. После победы все отстроим, в том числе, и за счет репараций, которые заплатит Россия", – отметили в министерстве.

По предварительным подсчетам, в Изюме повреждены или уничтожены 80% зданий.

Добавим, что кафиры обстреливают деоккупированные населенные пункты Харьковщины. В Изюмском районе из-за атак войск РФ раненого пожилого мужчину.

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