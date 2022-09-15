Изюмцы удивились освобождению, а врагов военные заставили бежать даже на велосипедах

Изюм, по состоянию на этот момент — самый большой город на Харьковщине, который был освобожден во время стремительной контрнаступательной операции украинскими военными, но разрушен на 80%.

Рашистов отбросили от Изюма на несколько десятков километров, за реку Оскил. Вместо этого и в самом городе, и вокруг райцентра, рашисты оставили немало горя, сплошную руину и очень много и уничтоженной, и вполне пригодной для дальнейшей освободительной войны боевой техники, говорится в ТСН.

Свободу от оккупантов в Изюме почувствовали, утверждают местные, совершенно неожиданно. «Я в магазин пошел, смотрю люди стоящие, магазин открытый, говорю: «Что такое?» – А мы уже в Украине!», – рассказывает местный.

«Двое суток был настоящий ад здесь. Мы все очень обрадовались», — говорят люди.

На самом деле, адской и страшной была каждая из более 160 суток оккупации. Но самое страшное было, признаются изюмчане, когда в город подлетали вражеские бомбардировщики.

Больше гражданских жителей, в городе погибло, именно во время решетских массированных авиационных и артиллерийских ударов. Самым кровавым стал день, когда во время одного из авианалетов вражеские авиабомбы просто разрезали пополам пару многоквартирных домов, похоронив под обломками жителей – до полусотни человек. Более 5 месяцев оккупации не пережили более тысячи жителей Изюма, это предварительные данные местных властей. Но ужасы российской оккупации, уверяют украинские военные, для здешних жителей кончились навсегда. «Далеко отогнали. Я думаю, что даже реактивная артиллерия уже не получит даже», — говорят бойцы.

Украинские воины признаются, что движения вперед и возможности освободить украинскую землю, радуются — не меньше гражданских. Армейцы признают, хоть и очень хотели идти в наступление, но осознавали, что штурмовать и атаковать — это совсем другое дело, чем обороняться и держать удар. Самым сложным, вспоминает Алексей, были первые несколько сотен метров – большого многокилометрового контрнаступления.

«На прорыве обороны нужно было делать в минных полях, то есть это было опасно – также техника, проходить сквозь боевые порядки», – говорят бойцы.

То, что стремительная контрнаступательная операция и, как следствие, освобождение, были сплошной неожиданностью для гражданских, очень хорошо, говорят наши воины. Ведь такого сценария не ожидали и решисты. Хотя наступление готовили, признаются, долго и тщательно. «Мы готовились, но думали, что будет гораздо труднее. Здесь по делу оказалось, что они просто убегали», – говорят бойцы.

Десятки единиц брошенной российской боевой техники теперь будут защищать Украину от оккупантов. Еще больше вражеской боевой техники уже никогда и никуда не уедет. «Едем догонять, бегут и на экскаваторах, и на велосипедах, на всем», — говорят двигающиеся на танке бойцы.

Военные, освобождающие Харьковщину, уверяют: повсюду, где они выбивали рашистов из украинских городов тех поселков, местные встречали их как самых родных и желанных.

За очень короткий срок, когда началось контрнаступление, украинские воины освободили более трехсот населенных пунктов и очень много квадратных километров территории. Но и останавливаться на достигнутом, утверждают армейцы, не намерены.

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