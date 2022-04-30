"Изюмская история замедлилась очень сильно": Арестович – о ситуации на фронте

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что с территории РФ уже несколько суток не наступают на территорию Украины войска врага.

Российские оккупационные войска прекратили перекидывать силы на Изюмском направлении.

Об этом Арестович рассказал в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину 30 апреля.

"Около четырех суток уже не видно российских войск с территории России на территорию Украины. Особенно на направлении главного удара - тоесть на Изюм не перебрасываются войска вообще. Обратно валит количество побитой техники. Раненные уезжают и вывозят убитых. Убитых очень много, потому что только за трое последних суток, уже есть потвержденные результаты удара, удар по Первомайскому Харьковской области, два удара по Изюму - штаб ВДВ, штаб 2-й общевосковой армии. Даже по нижней границе считаем - 100 трупов в одном месте, 200 - в другом, и не меньше 100 - в третьем. Верхняя граница - называют и по 200, и по 300. Надо понимать, что это старшые офицеры среди них. Два штаба армии.", — рассказал он.

Также Арестович отметил, что именно потому войска врага замедлили темп.

"Там наступает естественный перелом по некоторым признакам. Они замедляются, потому что уничтожение штабов всегда затормажывает темпы очень сильно. Отсутствие пополнения как такового. И вся эта история очень здорово начала затормажывать. По некоторым данным, которые требуют проверки (я здесь скептичен), начальник российского штаба ВДВ уничтожен. Получается, что мы как минимум сильно сбили темп. Очень хорошо видно, что они начали терять боеготовность. Изюмская история замедлилась очень сильно", — отметил советник главы Офиса президента.

Напомним, что спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник рассказал о планах оккупантов активизировать боевые действия на востоке Украины.