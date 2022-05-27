"К 70-летию Путина подарок": разведка сообщила, когда РФ попытается провести "референдум" на оккупированных территориях

К 11 сентября привязывают возможность проведения референдума или других мер на временно оккупированных территориях Украины.

Не начинать широкомасштабную войну в Украине Путина пытались убедить разные круги, но им этого не удалось. Поскольку у диктатора есть свои планы, касающиеся восстановления Российской империи.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в комментарии "Крым Реалии".

"11 сентября в России единственный день голосования. К этой дате привязывают возможность проведения референдума или других мероприятий на оккупированных территориях. 7 октября день рождения Путина, ему 70 лет и все будут говорить о том, что военные захотят сделать ему подарок. Под конец года, зимой будет холодно, и говорят, что Украина пойдет на переговорный процесс", – сказал Вадим Скибицкий.

По его словам, разные круги пытались убедить Путина не начинать войну, но это не удалось. Он планирует руководить Россией до конца своих дней, от сценария "приемник" президент РФ давно отказался.

"Он никому не доверяет, никого не слышит. У него есть свои планы, касающиеся восстановления российской империи, он это заявил на весь мир. Его пытались убедить иностранные лидеры, были попытки убедить от политического бомонда, представителей экономического блока РФ, олигархов, но им это не удалось. Войну, которую он хочет вести, она будет длительной. Это человек, который не хочет сдавать свои позиции", — добавил Скибицкий.

Как сообщал представитель ГУР МО Вадим Скибицкий, война в Украине может продолжаться до зимы.

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