К чему готовиться в новом году: Игнат сообщил, что следующий ракетный удар может быть мощнее, чем 29 декабря

Россия восстанавливает и обновляет парк авиационной техники. Что касается ракет, то следующий удар может быть более массированным, чем 29 декабря. В то же время стоит вопрос: сколько крылатых ракет враг будет готов выпустить, ведь носителей у него достаточно.

Об этом пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сказал в эфире телемарафона.

"Понятно, что Россия восстанавливает парк авиационной техники. Если речь идет о таких самолетах, которые недавно были у них на выставке, такие как СУ-55 или СУ-57, то, чтобы поставить в строй большое количество таких воздушных машин, нужно много времени. СУ-35, которые у россиян есть сегодня, это самолеты, которые они выпускают серийно. Они уже были не раз целями для нашей противовоздушной обороны", — отметил Игнат.

Относительно наращивания сил для последующей атаки пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ сообщил, что все будет зависеть от количества имеющихся ракет у врага.

"Мы видим, что был достаточно длительный перерыв — враг готовился, накапливал ракеты, поэтому имеем сегодня такую массированную атаку. Сегодня сбиты 54 крылатые ракеты из 69-ти. Из тех ракет есть такие, которые не доступны нашей ПВО. Из ракет" Калибр", Х-101, Х-555 сбит довольно неплохой процент. Можно отметить сегодня в очередной раз успешную работу ПВО", — добавил он.

По словам спикера, после "хлопка" на аэродроме "Энгельс" в России враг перебазировал свою стратегическую авиацию на другие аэродромы, которые могут ее принимать и обслуживать.

"Такой самолет, как ТУ-95, требует к себе определенного внимания, взлетно-посадочных полос и т.д. Все это просто увеличит время их подлета в районы пуска", — отметил он.

Игнат сообщил, что россияне выпустили на сегодняшний день 13 самолетов, имеющих по 8 подвесок. По его словам, следующий ракетный удар может быть большего количества.

"Вопрос в том, сколько они готовы в настоящее время потратить тех же крылатых ракет. Носителей у них достаточно", — добавил Игнат.

Напомним, что во время массированной ракетной атаки по Украине, в частности, по Киеву утром 29 декабря ПВО обнаружило 16 целей, все они были уничтожены. Критическая инфраструктура столицы не пострадала.

В свою очередь, глава полиции Киевщины Андрей Небитов показал обломки сбитых российских ракет.

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