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К чему-то готовятся: оккупанты разместили около моста в Джанкое ЗРГК "Панцирь-С" (видео)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
1800
Время на прочтение
1 мин
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К чему-то готовятся: оккупанты разместили около моста в Джанкое ЗРГК "Панцирь-С" (видео)

Скрпиншот с видео

Оккупанты, опасаясь наступления ВСУ, пытаются усилить оборону в Крыму.

Российские захватчики разместили самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного базирования "Панцирь-С" возле моста в Джанкое, Крым.

Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер".

"Возле моста в Джанкое поставили "Панцирь-С". Тревожно", — говорится в сообщении.

На видео можно увидеть установку, стоящую вблизи моста.

Напомним, вечером 20 марта в городе Джанкой уничтожили российские крылатые ракеты "Калибр НК" во время их транспортировки по железной дороге.

Взрывы также повлекли повреждение узловой станции в Крыму.

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Дата публикации
Просмотры
1800
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