К чему-то готовятся: оккупанты разместили около моста в Джанкое ЗРГК "Панцирь-С" (видео)

Оккупанты, опасаясь наступления ВСУ, пытаются усилить оборону в Крыму.
Российские захватчики разместили самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного базирования "Панцирь-С" возле моста в Джанкое, Крым.
Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер".
"Возле моста в Джанкое поставили "Панцирь-С". Тревожно", — говорится в сообщении.
На видео можно увидеть установку, стоящую вблизи моста.
Напомним, вечером 20 марта в городе Джанкой уничтожили российские крылатые ракеты "Калибр НК" во время их транспортировки по железной дороге.
Взрывы также повлекли повреждение узловой станции в Крыму.
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