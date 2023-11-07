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К чему-то готовятся: на оккупированной Херсонщине россияне минируют критическую инфраструктуру — ГУР

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
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Время на прочтение
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К чему-то готовятся: на оккупированной Херсонщине россияне минируют критическую инфраструктуру — ГУР

Линия электропередач. Иллюстративный / Фото: УНИАН

Захватчики закапывают взрывчатку вблизи стационарных газорегулирующих пунктов, электрических подстанций и объектов критической инфраструктуры.

На оккупированной Херсонщине россияне минируют критическую инфраструктуру, чтобы уничтожить во время отступления.

Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.

"На временно оккупированной территории Херсонской области российские захватчики закапывают взрывчатку вблизи стационарных газорегулирующих пунктов, электрических подстанций и объектов критической инфраструктуры. Соответствующие действия окупантов свидетельствуют об их вероятном намерении уничтожить элементы критической инфраструктуры, когда придется отступать", — говорится в сообщении.

Напомним, по данным ISW, ВСУ расширили контроль над позициями на левом берегу Херсона.

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Дата публикации
Просмотры
578
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