К чему-то готовятся: оккупанты усиливают защиту Севастополя с моря – спутниковые фото

В Севастополе оккупанты устанавливают дополнительные баржи для защиты бухты.

Во временно оккупированном Севастополе, на входе в бухту, россияне устанавливают дополнительные баржи для защиты от атак украинских морских дронов.

Об этом пишет мониторинговая группа "Крымского ветра" со ссылкой на данные спутниковых снимков.

"Первые две баржи были притоплены там с 5 по 10 апреля. Корытами Черноморский флот России пытается защитить оставшиеся корыта", — пишет канал.

В Севастополе, на входе в бухту, оккупанты устанавливают дополнительные баржи /Фото: скриншот

В Севастополе, на входе в бухту, оккупанты устанавливают дополнительные баржи /Фото: скриншот

В Севастополе, на входе в бухту, оккупанты устанавливают дополнительные баржи /Фото: скриншот

В Севастополе, на входе в бухту, оккупанты устанавливают дополнительные баржи /Фото: скриншот

Мониторинговая группа также напомнила, что все носители крылатых ракет "Калибр" и другие важные корабли Черноморский флот РФ перевел на военно-морскую базу в Новороссийск, куда украинские морские дроны тоже достают.

Напомним, в Севастополе ГУР подорвало электроподстанцию.

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