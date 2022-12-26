"К чему-то готовятся": Россия увеличила количество ракетоносителей в Черном море

Российская Федерация увеличила количество своих ракетоносителей в Черном море.

Насколько это мощные изменения – объяснила руководительница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

"Очевидно, что они к чему-то готовятся. Сейчас они маневрируют. И уже один из ракетоносителей зашел в пункт базирования. Сейчас в море – один надводный и два подводных ракетоносителя, что в общей сложности составляет 16 ракет типа "Калибр". Но помним, что вернуть на боевое дежурство ракетоносители — это несложно. Это займет два-три часа. Помним, что у них есть такое тяготение к более или менее значимым для них спецоперациям. Стоит ожидать не только ракетный массированный удар. Они вполне способны нанести и точечные удары", — сказала она.

Напомним, по состоянию на 25 декабря в море на боевом дежурстве находились до 13 вражеских кораблей. Четыре из них – носители "Калибров" общим залпом 24 крылатых ракеты.

Кроме того, в Средиземном море находились девять российских кораблей, из них пять носителей крылатых ракет. Их общий залп – 72 "Калибра".

По состоянию на обед 24 декабря в Черном море находилось 11 российских кораблей, общий залп – 20 ракет. По сравнению со вчерашним днем, 23 декабря, количество ракет увеличилось на 16 единиц.

Читайте также: