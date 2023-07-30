К годовщине освобождения в Авдеевке подняли украинский флаг под носом окупантов (фото, видео)

В девятую годовщину освобождения Авдеевки от оккупантов правоохранители эвакуационной группы "Белый Ангел", рискуя жизнью, подняли у линии фронта желто-голубой флаг.

Захватывающие кадры показала пресс-служба Нацполиции.

Флаг установили на разрушенной вражескими снарядами девятиэтажке, расположенной на краю Авдеевки – на границе с временно оккупированным Донецком.

"Таким образом, "белые ангелы", коренные авдеевцы Геннадий Юдин и Дмитрий Соловой, передают послание, что полиция находится в городе и работает", — отметили в пресс-службе.

"Белые ангелы" несут украинский флаг в Авдеевке / Фото: Национальная полиция Украины

По их словам, флаг будет показывать врагу, что Авдеевка – это Украина.

"Дорогие авдеевцы! Те, кто не меняет шапки и флаг при любых обстоятельствах, держитесь! Да, российская армия не удержала длительное время наш городок под своим контролем. Но оружием они почти стерли Авдеевку с лица Земли. Но нет такого калибра, чтобы уничтожить наши души! Помните об этом! И пока живет наша любовь к городу, пока мы объединены одним желанием когда-нибудь вернуться в родной край, Авдеевка будет жить!", — добавил глава Авдеевской МВА Виталий Барабаш.

К годовщине освобождения в Авдеевке подняли украинский флаг возле российских позиций

Напомним, что Авдеевка была освобождена от российских окупантов 30 июля 2014 года военнослужащими 93-й отдельной механизированной бригады вместе с бойцами "Правого сектора".

Пророссийские боевики захватили город в конце апреля 2014 года. С начала полномасштабного вторжения россияне постоянно обстреливают Авдеевку чуть ли не со всех видов вооружения.

Ранее сообщалось, что оккупанты за минувшие сутки атаковали девять областей Украины.

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