К годовщине вторжения Путин готовит "громкое" заявление: эксперт предположил, какими будут главные тезисы

В послании президента России Владимира Путина к Федеральному собранию РФ, которое запланировано на 21 февраля, незадолго до годовщины полномасштабного вторжения в Украину, хозяин Кремля, очевидно, будет вбивать в голову россиянам идею о том, что вскоре в их стране все будет хорошо, но нужно немного подождать. Каких-либо более радикальных заявлений от хозяина Кремля ожидать не стоит.

Такое мнение в эксклюзивном интервью ТСН. ua высказал политический эксперт Максим Джигун.

Он отметил, что существует несколько обстоятельств, которые могут удержать Путина от объявления полной мобилизации, которую, как свидетельствует практика, даже "патриотические" на словах россияне пытаются избегать. Но причина не только в нежелании Кремля раздражать своих подданных повестками, но главное – в отсутствии вооружения для большего количества "мобиков".

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“Я не думаю, что у нас есть перспективы сейчас увидеть объявление полной мобилизации, так или иначе мы видим, что они смогли мобилизовать достаточно большое количество людей. А те, хоть и не вооруженные и не обученные, исключительно своим количеством и присутствием могут влиять на ситуацию и удерживать позиции на какой-то период времени. Нет смысла, по-моему, объявлять полную мобилизацию в условиях, когда в России тотально не хватает оружия”, — заметил Максим Джигун.

В качестве примера отсутствия достаточного количества вооружений в РФ эксперт назвал использование все более старой техники, в частности танков, а также не столь масштабные, как в начале вторжения, ракетные обстрелы, когда государство-агрессорка запускало по 100-110 ракет.

“Очевидно, будет такая идеологическая "просмажка" своего электората для того, чтобы вбить в голову идею о том, что в России все будет хорошо, но нужно немного подождать. Поэтому я не ожидаю каких-либо громких заявлений со стороны Путина. Вероятно, это будут какие-то очередные информационно-психологические операции, направленные против украинцев”, — предположил он.

Максим Джигун напомнил, что две недели назад Путин сказал о том, что реакция России на "провокации" Украины не будет ограничиваться тяжелой техникой, но не уточнил, что именно он подразумевает — авиацию или ядерное оружие.

“На самом деле нечем пугать. Ведь авиация сама по себе была сильно дестабилизирована в России, как по количеству самолетов, так и по составу пилотов. Относительно ядерного оружия тоже было общение. Страны Запада довольно ясно объяснили Путину, что будет, если он будет продолжать ядерный шантаж”, — отметил эксперт.

Поэтому, по его мнению, Путин будет заниматься идеологической обработкой своего электората, убеждая в том, что поражение на поле боя — это потенциальные победы.

“Здесь можем вспомнить феноменальное изречение Стремоусова: "Если мы отступаем, значит мы идем вперед". Очевидно, российская верхушка пользуется подобной логикой”, — резюмировал он.

Напомним, в американском Институте изучения войны (ISW) сомневаются, что Путин будет объявлять меры по дальнейшей эскалации войны в Украине в своем запланированном обращении к Федеральному собранию России 21 февраля.

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