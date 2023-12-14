К использованию в ВСУ допустили боеприпасы украинского производства: подробности

Также продолжаются испытания стрелкового оружия, в том числе новых образцов пулеметов.

За прошедшие две недели Министерство обороны Украины допустило к эксплуатации в ВСУ 13 боеприпасов разных типов.

Об этом сообщил заместитель министра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк в комментарии "Армия Inform".

«Среди боеприпасов, которые были допущены к эксплуатации Министерством обороны Украины в течение предыдущих двух недель, — 9 типов боеприпасов к БПЛА : многоцелевые, комбинированные действия, осколочно-фугасные, кумулятивно-осколочные действия. Кроме того, допущено еще 4 типа боеприпасов для подствольных гранатометов. Это разработки отечественных предприятий, подтвердивших свои тактико-технические характеристики в условиях применения, приближенных к боевым”, – рассказал Иван Гаврилюк.

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По его словам, в этот же период кодифицировано 15 образцов военной техники и вооружения, в том числе роботизированный наземный ударный комплекс, 40-мм автоматический гранатомет, тактические средства радиопомех баражующим боеприпасам и 7 беспилотных авиационных комплексов разных модификаций.

Иван Гаврилюк также сообщил, что завершены испытания нескольких образцов БпАК типа FPV, 120-мм гранатомета, противопехотной ручной гранаты, минного трала отечественного производства. Продолжаются испытания стрелкового оружия, в том числе новых образцов пулеметов.

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